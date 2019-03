Eesti suur võimalus? ROK soovitab 2024. aasta olümpiakavva võtta breiktantsu!

"Otsustasime anda neli spordiala ROK-i juunikuisele istungile kinnitamiseks," ütles ROK-i president Thomas Bach eilsel pressikonverentsil. "Tegu on alles esialgse kaasamisega, lõplik otsus tehakse 2020. aasta lõpus."

"2020. aasta novembris ja detsembris on juhatuse koosolekud, kus lõplik otsus langetatakse. Senikaua toimib seireprgramm, et näha, kuidas neil läheb, kuidas toimib juhtimine,kohtuniketöö ja hindamissüsteem ning kui ausad need võistlused on," lisas Bach.

Rulasõit, surf ja sportronimine on kavas juba 2020. aasta Tokyo olümpial. Breiktants tegi suure spordidebüüdi mullu Buenos Aireses noorte olümpial, kus võitjaks krooniti meestest "Kimalase" artistinime all esinenud venelane Sergei Tšernõšev ja naistest jaapanlanna Ramu Kawai.