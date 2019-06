Eesti sulgpalluritele tõi Euroopa Mängude loos põnevad vastasseisud

Kõige raskema loosi sai Eesti esireket Kristin Kuuba, kes asub maailma edetabelis 61. kohal. Tema vastasteks tuli Türgi parim Neslihan Yigit (BWF 47.). Alagruppi loositi veel Bulgaaria parim üksikmängija Linda Zetchiri (BWF 59.) ja Ukraina esinumber Maria Ulitina (BWF 112.). Nii Zetchiri kui Ulitina on samuti maailma edetabelis varem kuulunud viiekümne parima hulka. Kristin Kuuba alagruppi võib naiste üksikmängu kaheksast alagrupist pidada kõige tasavägisemaks, kus kõik mängijad võivad pretendeerida alagrupi võidule, kuid ka viimaseks jääda. “Loosiga mul väga õnne ei olnud. Sain tõelise surmagrupi, kus mitte ühtegi kerget mängu ei ole. Olen kõiki vastaseid ka vähemalt korra varasemalt võitnud, seega tulevad kindlasti väga pingelised lahingud,” hindas Kuuba loosiõnne. Alagrupist pääseb üksikmängudes edasi kaks parimat, kes saavad kuueteistkümne sekka kaheksandikfinaali, mille on endale eesmärgiks seadnud ka Kuuba.

Meeste üksikmängus oli Raul Mustale (BWF 91.) loos armulisem. Kõige tugevama vastasena tuleb alagrupis vastu astuda teise paigutuse saanud ja maailma edetabelis 13. kohal olevale Anders Antonsenile Taanist. Teised Musta vastsed on Zvonimir Durkinjak (BWF 106.) Horvaatiast ja Maxime Moreels (BWF 96.) Belgiast. Raul Musta hinnangul võib alagrupi tugevust hinnata keskmiseks: “Teise paigutusega taanlane on maailma üks tippmängijad, aga teised mängud alagrupis on kõik võidetavad.”