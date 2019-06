Eesti sulgpallurid püüavad Euroopa Mängudel kõrgeid kohti

Meeste üksikmängus oli enne tänast kahe võiduga endale alagrupist edasipääsu kuuteistkümne parima hulka kindlustanud Raul Must. Täna mängis Must võistlustel kõrgeima paigutusega taanlase Andres Antonseni vastu. Kuna alagrupist edasiminekut kohtumise tulemus ei mõjutanud ja eeldatavad võiduvõimalused maailma edetabeli 13. reketi vastu ei olnud kõrged, siis läks Must enda sõnul mängima natuke energiat säästvalt, et suudaks taas maksimumi välja panna järgnevas kaheksandikfinaalis. Antonsen suutiski oma favoriidi staatuse realiseerida ja võitis 21:10, 21:10. Raul Musta vastane kuuteistkümne parima seas selgub loosi tulemusena ja on üks ülejäänud seitsme alagrupi võitjatest.

Naiste paarismängus võitlesid Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel (BWF 65.) välja pääsu veerandfinaali ja mängivad homme medali nimel. Täna võeti alagrupis teine võit endast maailma edetabelis paar kohta kõrgemal asuva Belgia paari Lise Jaques ja Flore Vandenhoucke üle 21:13, 21:14. Kuna mõlemad paarid olid eelnevalt võitnud Valgevene paari Cheniavskaja ja Zaitsava ning kaotanud kolmanda paigutusega prantslastele Emelie Lefel ja Anne Tran, siis otsustas teisena alagrupist edasipääseja just tänane omavaheline mäng. Marran ja Rüütel tegid hea esituse ja vastastele võimalust ei andnud: “Tänase mänguga võime kindlasti rahule jääda. Ootasime tasavägist ja pingelist mängu, aga suutsime vigu vältida ning võit tuli arvatust lihtsamalt. Enne mängu proovisime mitte mõelda võidule ega kaotusele, vaid lihtsalt anda endast parim.” Marrani ja Rüüteli veerandfinaali vastane selgub täna õhtul loosi tulemusena ja on üks neljast alagruppidest võitjana edasi minevast paaris. Kuigi järgmine mäng tuleb seetõttu endast maailma edetabelis oluliselt tugevama kohaga paari vastu, ütlesid Marran ja Rüütel, et praegune tulemus on küll juba väga hea, siis alati on võimalik rohkem ja muidugi on soov Eestile medal tuua.

Eesti parimal meespaaril Kristjan Kaljurannal ja Raul Käsneril (BWF 211.) Minskis võiduarvet avada ei õnnestunud. Kui eelmistes kohtumistes Euroopa absoluutsete tippude, Prantsusmaa ja Inglismaa, paaride vastu oli võitu raske loota, siis täna mängus alagrupi kolmanda koha nimel olid lootused alistada maailma edetabelis 85. kohal asuv Iirimaa paar Joshua Magee ja Paul Reynolds. Kaljurannal ja Käsneril õnnestuski mängu algus hästi ja juhiti ka 12:4, kuid seejärel suutsid Magee ja Reynolds mängutempot tõsta ja võita kohtumine 21:19, 21:16. “Viimane mäng iirlastega jääb natukene kripeldama, kuna me olime neist paremini valmistunud ja tegime väga hea alguse mängule ning saime esimese geimi intervalliks ca 7-8 punktilise edu. Peale intervalli iirlased tõstsid tempot ja neil hakkasid löögid õnnestuma ning enam me ei saanud rünnata,” arvasid Kaljurand ja Käsner viimasest mängust. Euroopa Mängude kogemust hindavad nad aga positiivselt: “Meie jaoks oli tegemist väga arendava võistlusega, kuna saime kolm väga heal tasemel mängu. Kindlasti saime lisamotivatsiooni ja mõtteid edaspidiseks.”