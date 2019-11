Eesti sulgpallurid langesid edetabelis, kuid püsivad olümpiakursil

Saarbrückenis (Saksamaa) peetud turniiril 16 parema hulka jõudnud Kristin Kuuba on suures edetabelis 23 985 punktiga 60. kohal (nädal tagasi 59.). Budaörsis (Ungari) samaga hakkama saanud Raul Must on oma 20 149 punktiga taandunud kaks pügalat, 94. kohale.

Esikolmikutes möödunud seitse päeva muudatusi ei teinud. Naistest on „medalitel“ Nozomi Okuhara (Jaapan), Tzu Ying Tai (Taivan) ja Yu Fei Chen (Hiina), meestest Kento Momota (Jaapan), Tien Chen Chou (Taivan) ja Long Che (Hiina).

Maailma esisajas on endiselt ka Eesti parim naispaar Kati-Kreet Marran – Helina Rüütel. 21 480 punkti annavad 60. koha (läinud nädalal 58.), kuid vähemalt pool aastat sellele kooslusele punkte ei lisandu, sest Rüütel on sunnitud vigastuspausil.