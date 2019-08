Eesti sulgpallurid alustavad võitlust MM-il

Juuni lõpus Euroopa Mängudel karjääri esimese tiitlivõistluste medali võitnud Raul Must (BWF 90) läheb loosi tahtel vastamisi esimeses kohtumises Toby Pentyga (BWF 62) Inglismaalt. Raul Musta sõnul on tabel päris hea ja loosiga oleks võinud ka hullemini minna, kuid Tobi Penty on tõusmas uueks Inglismaa esinumbriks ja tegemist pole kindlasti kerge mänguga: “Vastane on favoriit aga näen enda võimalust võiduks, kui suudan nüüd viimase nädalaga vormi ülihästi ajastada ja mängin konkreetsel päeval enda parimat mängu.” Nende omavaheliste kohtumiste seis on 3-1 Raul Musta kasuks. Viimane mäng oli üle kahe aasta tagasi Tallinnas, kui Raul tuli Estonian International finaalis Penty alistades turniiri võitjaks. Kõrgeima asetusega on MM-l maailma edetabeli juht ja tiitlikaitsja Kento Momota Jaapanist.

Naiste üksikmängus tõi loosimine kaasa üpris harukordse seisu, kus esmalt loositud tabelisse sattus üks MM-l mitte osalev mängija ning nii loositi võistlustabel ümber. Kristin Kuuba (BWF 60) kohtub avamängus Vietnami esindaja Thi Trang Vu-ga (BWF 72). “Esialgu pidin mängima maailma edetabelis 19. kohal oleva Tai mängijaga, kuid kuna loos tehti ümber sai minu vastaseks Vietnami teine number, kes maailma edetabelis minuga üsna võrdsel positsioonil. Kuna Aasia mängijad on väga kõrge tasemega, siis midagi kerget oodata pole. Tuleb kindlasti tasavägine lahing, kuid annan endast parima, et võitjana väljuda,” hindas Kuuba oma võimalusi. Naiste üksikmängus on tiitlikaitsja ja Euroopa esinumber Carolina Marin Hispaaniast sunnitud vigastusest taastumise tõttu eemale jääma. Parim paigutus on MM-l maailma edetabeli liidril jaapanlasel Akane Yamaguchil.