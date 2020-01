Eesti sulgpallurid alustasid kodust turniiri võitudega

Marran, kes asub maailma edetabelis üksikmängus alles 334. kohal, mängis võitluslikult ja nimekama vastase ees hirmu tundmata. Esimeses geimis oli Marrani sõnul tal jalgades tunda eilse võistluspäeva väsimust ning selle võttis Zetchiri 21-17. Teises geimis juhtis aga eestlanna ja jõudis seisul 20-14 kuue geimpallini, kuid seejärel lõi närv sisse ja Zetchiri viigistas seisu 20-20. Marran suutis end aga koguda ja viis mängu kolmandasse otsustavasse geimi. Kolmandas geimis olid võimalused mõlemal, kuid kodupubliku kaasa elamisel võitis Marran oma karjääri parima võidu üksikmängus 17-21, 23-21, 21-18. Teises ringis kohtub ta jaapanlanna Moto Hayahashiga.

Neljanda eestlannana jõudis teise ringi Getter Saar, kes võitis Hiina Taipei esindaja Hsieh Hsin Yu 21-19, 21-11.

Eesti meeste esinumbril Raul Mustal läks vaja teise ringi jõudmiseks kolme geimi. Mängus noore hispaanlase Alvaro Vazqueziga võitis Must esimese geimi, kuid teises geimis ei andnud Vazquez alla ja võitles välja otsustava geimi. Kolmandas geimis sai määravaks Raul Musta suur kogemuste pagas ja koht teises ringis tuli tulemusega 21-16, 16-21, 21-13.

Raul Musta järgmine vastane on Venemaa parim juunior Georgi Karpov. Musta sõnul ei jäänud ta mänguga küll rahule, kuid tunneb heameelt järgmisse ringi jõudmise puhul: “Olin alguses närviline ja tal olid mitmed head löögid, mis mulle ei sobinud. Arvan, et mujal mängides oleksin selle kohtumise kaotanud, kuid täna kodus võistlemine aitas. Seekord ma favoriitide hulka siin ei kuulu ja oleksin juba rahul, kui jõuan veerandfinaali kaheksa parima hulka,” ütles kolm nädalat tagasi isaks saanud Must.

Raul Musta kaheksandikfinaal täna kell 18.30, Kristin Kuuba ja Kati-Kreet Marrani kohtumised 18.50.