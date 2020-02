Eesti sulgpallinaiskond vormistas EM-il suurüllatuse

Nii otsustas matši võitja viimane mäng - paarismängu esinumbrite võistlus. Eesti pani välja oma parima kombinatsiooni Kristin Kuuba, kes enne üksikmängule keskendumist oli paarismängus Euroopa parimate hulgas, ja Kati-Kreet Marrani. Marran mängib nüüd koos Kuuba endise paarilise Helina Rüüteliga, kes aga vigastuse tõttu EM-l ei osale. Kuuba ja Marrani vastu tulid Imke van der Aar ja Alyssa Tirtosentono. Eestlased mängisid aktiivselt ja kuigi esimeses geimis jäädi lõpupoole kaotusseisu, ei antud alla ning viimase paari punktiga võeti esimene geim 21:19. Teises geimis oli selgelt näha, et Eesti duol on eneseusku rohkem ja geimi keskel rebiti ette ning jäädi juhtima lõpuni. Euroopa parimate hulka kuuluv Hollandi koondis sai alistatud võiduga 21:19, 21:16.

Kristin Kuuba ja Kati-Kreet Marran laususid, et on väga õnnelikud: "Mängisime hea emotsiooniga, olime mõlema geimi lõpus ründavamad ja agressiivsemad kui nemad. Arvan, et natuke nad meid ka alahindasid, kui ei pannud mängima oma tugevaimat paari. Kui nägime, kes meile vastu tulevad, siis teadsime, et meil on võimalus."

Võiduga on Eesti kindlustanud alagrupis vähemalt teise koha. Alagrupi võitja ja veerandfinaali pääseja selgitab homme kohtumine tiitlikaitsja ja esimese paigutusega Taani naiskonnaga.