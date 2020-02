Eesti sulgpallimeeskond kaotas EM-il napilt Rootsile

Eesti meeskonnal, kes eile kaotas oma alagrupi favoriidile ja teise asetusega Inglismaale, seisis ees otsustav vastasseis Rootsiga. Kuna kolmas alagrupi kaaslane on Gröönimaa, kellega mängitakse küll viimasena, kuid kellest eelnevate tulemuste põhjal peaks Eesti jõud üle käima, oli määrav just mäng Rootsiga.

Sarnaselt eilsega alustas Eesti hästi ja Eesti koondise liider Raul Must (BWF 90.) suutis esinumbrite mängus Eesti juhtima viia võites Felix Burestedti (BWF 57.) 21:19, 21:18. Must, kes esimeses geimis lasi Burstedti ette ja suutis alles geimi lõpu enda kasuks kallutada, lausus peale mängu, et algus oli natuke aeglane ja vastane alustas hästi. “Seejärel sain aga oma mängu käima ja head tempot lõpuni hoida. Kokkuvõttes jään kindlasti tänase päevaga rahule”.

Järgmises kohtumises, kus Mihkel Laanes mängis Jacob Nilssoniga, oli esimene geim Eesti poolt vaadates tasavägisem, kuid mida mäng edasi, seda kindlamalt tundis end platsin Nilsson ja viigistas tulemusega 21:18, 21:12 kohtumise seisu.