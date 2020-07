Eesti sulgpallikoondis loositi EM-i alagrupiks kokku suurfavoriidiga

Eesti sattus esimesse alagruppi, kus asetatud võistkondadest on esimese paigutusega Inglismaa. Lisaks inglastele on Eesti alagrupis veel Ungari ja Rootsi koondised. Asetustega koondised ja favoriidid ülejäänud viies grupis on Saksamaa, Venemaa, Holland, Prantsusmaa ja Hispaania.

Eesti alagrupis on suurfavoriit Inglismaa, kellel paarid on kõigis paarismängu liikides maailma edetabelis esimese 25 seas ja üksikmängudes esinumbrid maailma esimese 70 hulgas. Küll aga on Eestil eeldused võrdselt võidelda Ungari ja Rootsi võistkondadega. Riikide asetamiseks koostatud paremusjärjestuses, kus arvestati iga mänguliigi esinumbrite edetabelipunkte, oli Rootsi 10. kohal, Eesti 16. ja Ungari 18.

9-12. detsembrini peetavatel alagrupi kohtumistel saab igast alagrupist finaalturniirile vaid võitja. Kahe koondise vahelise kohtumise võitja selgub parim viiest mängust põhimõttel, kus peetakse nii meeste ja naiste üksikmäng, naiste ja meeste paarismäng kui segapaarismäng.

Viimasel võistkondlikul EM-il kaks aastat tagasi jäi Eesti jagama 9. kohta, kui oma alagrupis jäädi otsustavas matšis tasavägises võistluses alla Prantsusmaale. Nii toona kui nüüd on Eesti koondise liidrid Tokyo OM-le pürgivad Kristin Kuuba ja Raul Must. Kuuba on hetkel maailma edetabelis 59. kohal ja Raul Must 82.

Euroopa Meistrivõistluste finaalturniiri on ühtlasi kvalifikatsiooni võistluseks võistkondlikule MM-le, Sudirman Cupile, kuhu pääseb Euroopast neli parimat võistkonda.