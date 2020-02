Eesti sulgpallikoondis alustab võitlust võistkondade EM-il

Euroopa meistritiitlite püüdmist alustab 34 meeskonda ja 29 naiskonda.

EM-l mängitakse alagruppides ning alagrupi võitja pääseb veerandfinaalidesse. Igas kohtumises mängitakse viis mängu – kolm üksikmängu ja kaks paarismängu kohtumist.

Eesti meeskond loositi ühte alagruppi Inglismaa, Rootsi ja Gröönimaaga. Esimese kohtumise peab Eesti teisipäeval kell 9 hommikul Inglismaaga, kes on alagrupi kindel favoriit. Inglastel on meeskondlikul turniiril teine paigutus ning ühtlaselt tugev võistkond, mille liidriteks on eelmise aasta Euroopa Mängude kulla võitjad ning Rio OM medalistid Marcus Ellis ja Chris Langridge.

Teisena ootab Eesti koondist ees vastasseis Rootsiga. Selle kohtumise tulemus otsustab ilmselt Eesti koha alagrupis, sest Gröönimaad, kellega Eesti mängib neljapäeval, võib pidada meie alagrupi autsaideriks. Eesti meeskonna liider on üksikmängudes Raul Must ning paarismängus on Eesti esinumbriteks Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Võistkonda kuuluvad veel Karl Kert, Hans-Kristjan Pilve ning Mihkel Laanes.

Eesti naiskonda loos ei hellitanud. Ühte alagruppi sattuti koos tiitlikaitsja ja esimese paigutusega Taani naiskonnaga. Veel on alagrupis tugev Hollandi koondis. Kolmas Eesti naiskonna vastane on Iirimaa.