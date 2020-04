Eesti sportlaste üleskutsed kodus püsida jõudsid sotsiaalmeedias pea poole miljoni inimeseni

Olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul on meil kõigil võimalik tavapärase elu taastamiseks anda oma panus. „Hoiame eemale, püsime kodus ja hoolime üksteisest!“ Olümpiapronks Allar Raja lisas: „Selleks, et jõuaksime tagasi oma normaalse elurütmi juurde, peame kõik käituma ääretult vastutustundlikult.“

Viiruse epitsentris Milanos asuv epeevehkleja Erika Kirpu tunnistas, et suhtus koroonaviirusesse alguses skeptiliselt. Nüüd on ta oma meelt muutnud ning paneb inimestele südamele, et koroonaviirusega võitlemine on meie igaühe vastutus. „Kui te ei muretse enda pärast, siis mõelge teistele. Peame aru saama, et selle probleemi lahendamise kiirus sõltub igaühest meist,“ ütles Kirpu.

„Kui vanemad generatsioonid on üle elanud sõdu ja kõik, mis meilt palutakse, on olla kodus, siis usun, et sellega saame ikka hakkama,“ rõhutas Itaaliast Perugiast võrkpallur Robert Täht.

Sportlased jagasid kodus püsimiseks ka näpunäiteid. Juba kolm nädalat Itaalia pealinnas Roomas karantiinis olnud korvpallur Rain Veideman leiutas endale uued treeningvahendid. „Isegi kui ühtegi treeningvahendit ei ole, aitab raskusena ka mingisugune kott või veepudelid või piisab ka lihtsalt spordiriietest ja tossudest,“ kirjeldas Veideman.

EOK president Urmas Sõõrumaa soovitas inimestel tegeleda kõigega, milleks tavaliselt aega pole. „Õppige selgeks midagi uut, mida te võib-olla tavaliselt poleks teinud – laul, pillimäng või mõni tants,“ ütles Sõõrumaa.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi 11. klassis õppiv freestyle-suusataja Kelly Sildaru innustas e-õppele üle läinud kooliõpilasi oma õpingutele rohkem rõhku pöörama. „Kui praegu tundub, et koroonaviirusest tingitud eriolukord tekitas kooliõpilastele vaheaja, siis tegelikult see ju nii ei ole. Me kõik ikkagi õpime ja peaksime seda eriti pingsalt tegema selleks, et kui ühel hetkel eriolukord läbi on, saaksime võimalikult normaalselt ja kiiresti jätkata oma tavapärast elu,“ ütles Sildaru.