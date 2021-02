Eesti spordisõpradeni jõuavad uue telekanali vahendusel vormel E ja šõumaadluse ülekanded

"Uus kanal pakub vaatajatele HD-kvaliteedis üle 3000 tunni ja ligi 1500 spordisündmust aastas," teatab TV3 Grupp pressiteates.

TV3 Sport Open näitab valitud mänge maailma tippvõistlustelt – UEFA Meistrite ja Euroopa liiga, NBA, korvpalli Euroliiga, Inglise kõrgliiga, UFC ja teised. Samuti saab kanalit TV3 Sport Open eksklusiivselt vaadata maailma juhtivaid spordiorganisatsioone nagu Baltikumi naasev World Wrestling Entertainment (WWE), korvpalliturniir EuroCup, maailma kiireimini kasvav spordiala Vormel E, tugevaim rahvuslik korvpalliliiga Hispaania Liga ACB, motokrossi maailmameistrivõistlused MXGP koos parimate kohalike sõitjatega, Speedway GP sari, kõik PDC Touri maailma suurimad nooleviske võistlused ja palju muud.

TV3 Grupi Baltikumi tasulise televisiooni tegevjuht Jan Wykrytowicz sõnas: “Me täiendame pidevalt oma spordisisu väärtuspakkumist ja pikaajalise strateegia osana on meil hea meel teatada uue põhipaketi spordikanali TV3 Sport Open käivitamisest. See toob valitud spordisündmused Baltikumi juhuvaatajale lähemale. Veel ühe TV3 Sport kanali käivitamine laseb meil näidata veelgi rohkem ülekandeid maailma parimatelt spordiliigadelt.”

Baltikumi jõuab üks maailma vaatemängulisemaid spordiüritusi. WWE on üks globaalselt väärtuslikemaid spordi- ja meelelahutusbrände, mis rõõmustab laia hulka publikut lastest ja perekondadest spordientusiastideni. Baltikumide vaatajad saavad nautida ülesastumisi külalisstaaridelt nagu Dwayne “The Rock” Johnson, Kevin Hart, Hugh Jackman, Matthew McConaughey ja teised.

"Kohalikud WWE fännid võivad rõõmustada, kuna TV3 Sport Open hakkab näitama üle 10 tunni showmaadlust nädalas," seisab pressiteates.

Vormel E on paljude arvates motospordi tulevik. Neil on FIA-ga eksklusiivne elektrimootori litsents aastani 2039 ning on juba meelitanud osalema arvestatava osa maailma suurimatest autotootjatest. Baltikumi vaatajad saavad jälgida Audi, Mercedes-Benzi, Jaguari. Nissani, BMW ja Porsche ametlikke meeskondi ning liitujaid on tulevikus veelgi.

Telekanali TV3 Sport Open leiab TV3 Grupi teleoperaatori Home3 ja teiste Baltikumi suuremate teleoperaatorite valikust, samuti on kanal nähtav voogedastusteenuses Go3.