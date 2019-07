Eesti snuukrimängija osaleb esmakordselt snuukri tippliigas!

26. – 28. juulini toimuval turniiril osaleb enamik maailma parimaid snuukrimängijaid (tuntuimatest nimedest puuduvad vaid Ronnie O`Sullivan ja Judd Trump) ning turniir on muljetavaldava 273 000 naelsterlingi suuruse auhinnafondiga.

“Main Touril osalemine on iga piljardisportlase eesmärk. Tunnen ennast entusiastlikult ning kindlasti saan siin oma võimed korralikult proovile panna," ütles Petrov enne turniiri algust.

Snuukris on täiesti omaette tegutsev proffiliiga millel nimeks World Professional Tour ehk Main Tour ning kuhu pääseb vaid läbi väga tiheda sõela. Main Tour koosneb igal aastal 20-st etapist ning sinna pääsevad osalema vaid 128 maailma parimat snuukrimängijat. Eesti esindaja pääses esmakordselt maailma tipp-mängijatega samale turniirile tänu oma varasematele headele saavutustele ning korraldajariigi poolt saadud pääsmele (korraldajariik saab 2 pääset ehk wild card`i).

“Kindlasti on see jälle üks tubli samm Eesti piljardispordis edasi. Andres Petrov teeb juba ainuüksi sellel turniiril osalemisega Eesti piljardispordi ajalugu. Kindlasti tasub see suur töö ja vaev ühel päeval ära ning Andres pääseb ühel hetkel Main Tourile regulaarselt osalema”, sõnas alaliidu esindaja Kristjan Kuusik vahetult enne turniiri.

Eesti esinumber Andres Petrovi kohtumine Wales`i esindaja Kishan Hirani vastu algab reedel Eesti aja järgi kell 11.00.