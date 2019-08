22-aastane Petrov tegi juuli lõpus Eesti snuukri ajalugu, pääsedes maailma tugevaima sarja World Snooker Touri põhiturniirile. Petrov võistles Riias toimunud Kaspersky Mastersil. Main Touri etappidele pääsevad maailma 128 parimat mängijat. Petrov nende hulka ei mahu, aga võimalus tekkis tänu vabapääsmele.

Konkurents on karm. „Snuukrimaailmas on nii, et maailmas ongi ametlikult vaid 128 proffi. Kõik ülejäänud mängijad kvalifitseeruvad amatööriks ning neil on võimalus osaleda Challenge Touri sarjas või amatööride Euroopa ja maailmameistrivõistlustel. Ka mängijad, kes on varem 128 maailma parema sekka kuulunud, kuid edetabelist välja langenud, on ikkagi amatöörid.”