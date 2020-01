Eesti sai juurde uue õnnemängumiljonäri - 20-sendine panus mänguportaalis tõi 3,6 miljonit!

Kolmapäeva õhtuti ootavad paljud eestlased, et mõni suurem võit nende elu muudaks. Just nii juhtus kahekümnendates aastates neiuga, kes mängis Paf.com mänguportaalis mängu Hall of Gods. Võidusummaks oli 3 687 073.85 eurot ja see tuli kõigest 20-eurosendise panusega.

Mänguportaali Paf.com Eesti juht Allar Levandi oli uudist kuuldes väga rõõmus. “Loodetavasti murrab meie viimane võit müüdi, et suurelt võitmiseks peab suurelt mängima. Kõigest 20-sendine “pilet” tõi Eesti suurima võidu õnnemängus ning võitja, kes on meie juures mänginud üle viie aasta, on väga mõistlike mänguharjumustega. Me pakume mängijatele meelelahutust ja kui sellega kaasneb suur võit, siis on see eriti tore,” ütles Levandi.

Pafi esindaja võttis õnneliku võitjaga kohe peale võitu ühendust, et kuulda esimesi emotsioone:

“Kuidas sa võidule reageerisid?”

“Olin sõnatu. Pidin mitu korda ekraanilt üle vaatama, et võidus kindel olla”.

“Kellele sa võidust esimesena rääkisid?”

“Oma õele, sest ta helistas mulle just samal hetkel.”

“Mida plaanid võidetud rahaga teha? Kas oled sa säästnud millegi jaoks?”

“Mõttes on osta uus auto, aga üldiselt pole mul võidu kasutamise osas mingit plaani, sest ma ei osanud sellist õnne ette kujutada.”

“Milline on su lemmikmäng Pafis?”

“Sama mäng, millega võitsin - Hall of Gods”

...

Võitja saab kogu võidusumma korraga kätte ning võit on maksuvaba. Viimase kahe aasta jooksul on Pafis võidetud ka viis üle 100 000-eurost bingo suurvõitu.

Hetkel on suurim saadaolev jackpot mängus Mega Moolah ja see on tõusnud ligi 3.5 miljoni euroni. Tegemist on ülemaailmse jackpotiga.