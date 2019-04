Eesti saenaised asuvad võistlustulle MM-i koha nimel

Hooaja avaetapp Kevadkarikas 2019 toimub juba 27. korda ja sel aastal on konkurentsis rekordiline arv saemehi- ja naisi. Esmakordselt on end kirja pannud meeskond “Naiskond”, kuhu kuuluvad Karina Riive, Reet Kullerkupp ja Julija Kekiševa. “Nii palju naisvõistlejaid polegi meil varem olnud,” kommenteerib võistluste peakorraldaja Mart Kelk. “Kõik need naised võistlevad küll ühe võistkonnana, aga kuna meil on võimalik järgmisel aastal toimuvale MM-le välja panna vaid üks Eesti naissportlane, siis omavaheline konkurents saab neil kindlasti tihe olema.”

Tänavune Kevadkarikas on esmakordselt aluseks võtnud maailmameistrivõistluste mudeli, kus võisteldakse küll individuaalselt, kuid põhiline arvestus käib riikide vahel. Seepärast on ka hooaja esimesel etapil fookuses võistkonnad. “Tase on kindlasti väga tugev, sest kuigi MM toimub järgmisel aastal, lähevad koduses konkurentsis uuendusena arvesse ka selle aasta tulemused,” selgitab Kelk. “See tähendab, et kõik etapid on määravad. Samuti on noorte tase väga kõrge. Ma olen üsna kindel, et nii mõnigi neist suudab meie proffidele konkurentsi pakkuda.” Nimekamatest võistlejatest on hooaja esimesel etapil stardis valitsev Eesti meister Jarro Mihkelson ja 3-kordne Eesti meister Sulev Tooming.

Lisaks eestlastele on võistlema oodata Läti, Leedu, Soome ja Valgevene koondiseid. “Soomlastel on sel aastal ühtlaselt tugev seltskond, nii et neid tasub kindlasti silmas pidada,” toob Kelk põhjanaabreid esile.