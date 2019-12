Eesti saalihokinaiskond alustab MM-finaalturniiri

Eelmisel MM-finaalturniiril 11. koha saavutanud naiskond mängib seekord alagrupis C Norra (07.12, Eesti aja järgi kell 16.15 ), Jaapani (08.12, kell 16.00) ja Taaniga (10.12, kell 14.30). Paralleelsesse D- alagruppi loositi USA, Austraalia, Singapur ja Tai.

Edasipääsemiseks peab naiskond jõudma omas grupis kahe parema hulka, et kaheksandikfinaalis kohtuda B-alagrupi kolmanda või neljandaga.

A-alagruppi kuuluvad Soome, Šveits, Poola ja Saksamaa, B-alagruppi Rootsi, Tšehhi, Läti ja Slovakkia.

Treenerite Pavel Semenovi, Joel Heine ja Rasmus Talviste valikul sõitis naiskond MM-ile järgmises koosseisus: Kati Loid, Darja Voog, Kristi Rickberg, Edith Pärnik, Katrin Kivirand, Merli Süvari, Diana Klavan, Reti Väärt, Nelli Alanko, Meelike Terasmaa, Liina Luih, Kati Kütisaar, Piret Puidak, Helen Ojala, Mailis Elomaa, Jane Klavan, Johanna Siling, Kristel Kopel, Pille Arro ja Saskia Ormak

Pavel Semenovi sõnul võitleb naiskond igas mängus algusest lõpuni. „Meil ei ole paika pandud kindel koht, mille peame saavutama, aga loomulikult anname endast parima, et tõusta kõrgemale kui kaks aastat tagasi.” Peatreeneri sõnul on eelmise MM- i koosseisuga võrreldes vahetunud pooled mängijad. „Arvan, et see on normaalne asjade käik ja tundub, et oleme selle protsessi üsna valutult läbinud”, sõnab peatreener ja jätkab “Üldjoontes olen ma ettevalmistusega rahul. Meil õnnestus pidada 12 mängu Läti liigas ning on hea meel, et liiga korraldajad nõustusid meie palvega pidada kaks mängu ühel nädalavahetusel. Selline korraldus andis võimaluse harjuda MM-i rütmiga, kus samuti järjestikustel päevadel mängima peame. Lisaks viisime juulis läbi treeninglaagri Soomes ning augustis Lätis.