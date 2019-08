Eesti saalihokimeeskond sai teada vastased MM-valikturniiril

Eesti osaleb Euroopa tsooni esimesel valikturniiril, mis mängitakse 2020. aasta 30. jaanuarist 2. veebruarini Taanis, Fredrikshavenis. B-alagrupis on vastasteks Taani, Suurbritannia ja Island. Sama valikturniiri A-alagrupi moodustavad Rootsi, Poola, Sloveenia ja Ukraina.

MM-ile tagavad koha turniiri kolm paremat meeskonda – mõlema alagrupi võitjad ning teise koha omanike vahel peetava pronksimatši võitja. Valikturniiri kindel soosik on kaheksakordne maailmameister Rootsi.

Taani asetseb maailma edetabelis 7., Eesti 10. ja Poola 12. kohal. Eeldatavasti selgitavad just need kolm koondist ülejäänud kaks finaalturniirile pääsejat, sest Rootsi komistamine on äärmiselt ebatõenäoline. Samuti oleks üllatav, kui Suurbritannia, Island, Sloveenia või Ukraina suudaks jõuda oma alagrupis kahe parema sekka.

Uuenenud süsteemi järgi peetakse Euroopas kolm valikturniiri, igaühelt pääseb MM-ile kolm koondist. 2020. aasta detsembris 16 meeskonna osalusel peetavat finaalturniiri võõrustav valitsev maailmameister Soome valikturniiril ei osale. Aasia-Okeaania tsoonile on ette nähtud neli ja Põhja-Ameerikale kaks kohta.

Eesti koondis on osalenud kõigil senisel 12-l MM-finaalturniiril. Parimaks saavutuseks on 2010. aasta 7. koht. Eelmisel aastal Tšehhis mängitud MM-ilt naasti 10. kohaga.