Eesti saalihokikoondis võttis koondise legendi hüvastijätumängus kindla võidu Hollandi üle

Laupäevane kohtumine on viimane koondisemäng Eesti kõige edukamale saalihokimängijale Rein Kivile, kes on Eesti koondist esindanud 20 aastat 1999-2019. Rahvusmeeskonna eest on ta pidanud 66 kohtumist, visanud 53 väravat ja andnud 27 resultatiivset söötu.