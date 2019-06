Universiaad toimub 3.-14. juuli 2019 Itaalias Napolis. Selle universiaadi omapära on selles, et osalejaid saab olla kuni 8000, mis on viimaste universiaadide osalemisarvust umbes nelja tuhande võrra väiksem arv. Selle arvu saavutamiseks on karmistatud norme, mitmetel spordialadel on vähendatud osalejate arvu.

Eesti saadab universiaadile 51 sportlast kümnel erineval spordialal - vibulaskmine, kergejõustik, ujumine, vehklemine, iluvõimlemine, judo, laskmine, lauatennis, taekwondo ja tennis. Enim - 15 - läheb Eestist universiaadile kergejõustiklasi, ujujaid on universiaadil võistlemas 9, lauatennisiste 8, vibulaskjaid 6, judos 4, vehklemises ja laskmises 3. Iluvõimlemises, taekwondos ja tennises läheb võistlustulle meilt üks sportlane. Lisaks neile on koondises 15 treenerit ja teisi abistavaid taustajõude.

Kergejõustikus jahivad kõrgeid kohti kindlasti juba eelmisel universiaadil häid tulemusi näidanud kolmikhüppaja Tähti Alver ja keskmaajooksja Liis Roose, aga samuti mitmed teised.

Judos on suurimad lootused pandud Mattias Kuusikule ja Annika Karilaidile. Mattias Kuusik on eelmise aasta U23 Euroopa meister ning Eesti parim üliõpilassportlane 2018. Sel aastal esines ta viimati mai keskel pärast järjekordset vigastuspausi Hiinas Grand Prix’ etapil ning tuli seal üheksandaks ning mees on praegu liikumas Tokyo olümpiakursil. Annika on sel aastal mitmel juunioride EK etapil poodiumile jõudnud.