Eesti saab kolm uut kõrgeima kategooriaga treenerit

Kõrgeima ehk kaheksanda kategooria tunnistuse saavad ujumistreener Siiri Põlluveer, korvpallitreener Märt Kermon ja võrkpallitreener Peeter Vahtra.

Esmaspäevasel pidulikul tseremoonial osalevad ka Eesti esimesed kaks kaheksanda kategooria treenerit Mati Killing (sõudmine) ja Rein Ottoson (purjetamine).

Kokku on EOK treenerite komisjon andnud kaheksanda kutsetaseme nüüdseks viiele Eesti treenerile. 15-aastasel perioodil 2004-2019 on Eestis välja antud 13203 treenerikutsetunnistust, tänase seisuga on kehtivad neist 3401.