Eesti rulluisutaja läheb Berliini, et maailmarekord enda kätte võtta

Ettevõtmist korraldab Rulluisukooli kolmeliikmeline tiim. Tõnis Paalme on peamiselt Tallinnas tegutseva Rulluisukooli eestvedaja ja peatreener. Ta on rulluisutamisega tegelenud umbes 20 aastat, treener on ta olnud juba 15 aastat. Tagurpidi rulluisutamisega alustas ta sellisest lihtsast mõttest, kas tagurpidi on võimalik sõita sama kiiresti kui edaspidi. Siis hakkas ta harjutama, sõitis läbi mõned lühemad sõidud ning kasvatas kogu aeg seda vahemaad, mida tagurpidi läbida suutis. Nüüd on ta juba mitmeid kordi sõitnud tagurpidi selliseid distantse nagu Tallinn-Haapsalu, Tallinn-Rakvere ja Tallinn-Pärnu. Maailmarekord nõuab siiski vaid maratonidistantsi läbimist.

Paalme on mitteametlikult olnud kiireim tagurpidi rulluisutaja maailmas juba mitmeid aastaid, kuid rekordi registreerimise keerukuse ja ressursinõudlikkuse tõttu on see pikalt tegemata jäänud. Oma tiimi õhutusel on ta siiski selle teekonna ette võtnud ning planeeritud rekordi löömise kuupäev on 28. september 2019 Berliini Rulluisumaratonil. Hetkel kehtiv maailmarekord on sõidetud poolaka Tomasz Kwiecieni poolt ning tema aeg oli 1:39:59, Paalme isiklik rekord on hetkel 1:23:00.

“Kuna ma olen viimastel aastatel paljudel maratonidel ja teistel pikamaasõitudel tagurpidi rulluisutades endaga pidevalt võistelnud ja saavutanud järjest paremaid aegu, siis rekordi saavutamine on üsna kindel. Ma unistan sellest, et suudaksin iseend veelkord ületada ning sõita Berliinis enda parim sõit,” sõnas Paalme.