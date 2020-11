Eesti rühmkava koondis saavutas iluvõimlemise EM-il ajalooliselt kõrge koha

Koondis koosseisus Laurabell Kabrits, Evelin Naptal, Arina Okamanchuk, Carmely Reiska ja Alina Vesselova sai kolme rõnga ja kahe kurikapaari kava eest 31.000 punkti ning pidi mitmevõistluste üldarvestuses alla vanduma Ukraina koondisele, kelle puntkisumma oli kahe kava eest kokku 63.700. Euroopa meistriks krooniti Iisraeli koondis (67.575 punkti), hõbemedalile tuli Aserbaidžaan (66.300 punkti).

“Šansid jõuda medalile olid sel korral erakordsed. Mul on äärmiselt kahju, et meie võimalus jäi realiseerimata, aga samas on 4. koht EM-il äärmiselt väärikas. Võistlus ei ole veel aga lõppenud, homsetes finaalides võitleme kindlalt edasi,“ sõnas rühmkava koondise peatreener Natalja Bestšastnaja.

Eesti koondis jätkab võistlemist homsetes vahendifinaalides, kus tuleb uuesti sooritada katsed nii viie palli kavaga kui ka täna võisteldud kolme rõnga ja kahe kurikapaari kavaga.

Eesti juunioridest tegi täna säravaima tulemuse Anette Vaher, kelle lindikava 17.850 punktiga tagas Eestile pääsu homsesse finaali. Kurikakava eest sai Vaher soliidse punktisumma 20.550, kuid kahjuks jättis antud tulemus kõrgetasemelises võistluses Eesti esimesena finaalist välja. Erika Dokutšajeva saavutas lindikavaga 17. koha (punktisumma 17.000) ning kurikakavaga 19. koha (punktisumma 19.950).

Täna liitus Eesiti delegatsiooniga ka Viktoria Bogdanova, keda ootab homme õhtul eest poodiumitreening ning pühapäeval mitmevõistlus.

Kiievis toimuvad 36-ndad Euroopa meistrivõistlused (25-29. november 2020) pidid esialgu toimuma 2020. aasta maikuus, kuid valitseva koroonapandeemia tõttu lükati need hilissügisesse. Kohale on sõitnud 23 riiki – 57 juunioriklassi võimlejat, 26 meistriklassi võimlejat ning 6 rühmkava koondist (kokku 113 võimlejat. Eelmisel EM-il, 2018. aastal, võttis võistlustest osa 40 riiki. Sportlaste sooritusi hindavad 24 kohtunikku üle Euroopa, Eestit on esindamas Natalja Bestšastnaja.