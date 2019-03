Eesti ratastoolikurlingu koondis alustab MMi ja jahti olümpiapääsmele

Šotimaal toimuvate maailmameistrivõistluste esimeses mängus kohtutakse täna Eesti aja järgi kell 16.00 Ameerika Ühendriikide esindusega.

“Meie vähim eesmärk on jääda püsima maailmameistrivõistluste A-gruppi ehk tulla üheksa parema hulka. Proovime mängida oma parimat mänge, kuid ühtki vastast me ei alahinda. Kohal on maailma parimad võistkonnad ja konkurents on mõistagi äärmiselt tugev,” kommenteeris Eesti ratastoolikurlingu võistkonna liige ja Eesti Invaspordi Liidu peasekretär Signe Falkenberg.

Ratastoolikurlingu maailmameistrivõistlustel osaleb 12 võistkonda, nende hulgas Eesti koondis koosseisus kapten Viljar Villiste, abikapten Andrei Koitmäe, Ain Villau, Signe Falkenberg ja varumängija Lauri Murašov. Eesti koondise peatreener on Erkki Lill ja abitreener Sulev Lokk.

Turniiri käigus kohtuvad Eesti sportlased Kanada, Ameerika Ühendriikide, Hiina, Saksamaa, Korea, Norra, Venemaa, Šotimaa, Slovakkia, Šveitsi ja Läti esindustega.

Eesti ratastoolikurlingu esindus on täna algavaks MMiks harjutanud ligi neli aastat ning võistkonnal on varasemalt ette näidata ka Baltimaade meistritiitel.

Maailmameistrivõistlustele pääses Eestis võistkond läbi tiheda konkurentsisõela, saavutades möödunud aasta novembris Soomes toimunud 14 võistkonna vahelisel kvalifikatsiooniturniiril võidu.

Tänavuste maailmameistrivõistluste tulemuste põhjal on sportlastel võimalik teeninda olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte ja lunastada pääse 2022. aasta Pekingi paraolümpiamängudele.