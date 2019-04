Eesti plokkvibu naiskonnale GP-etapilt kuldmedal

Lisaks sellele uuuendas naiskond veerandfinaalis Eesti rekordit, mis on nüüdsest 232 punkti. Naiskond alistas teel kullale Saksamaa koondise, eelringi liidri Venemaa ning finaalis Inglismaa naiskonna. On märkimisväärne, et GP-etapil lasknud naiskonnas on kaks alles noorteklassi kuuluvat laskurit.

“Tänane päev oli ülikarm, kuid siiski õnnelik,” võttis kogu päeva vihmas ja külmas laskureid juhendanud plokkvibu treener Maarika Jäätma päeva kokku. “Tegelikult on kogu nädal olnud väga keerulistes oludes – nii laskurite kui korraldajate jaoks – aga eestlastele päris edukas.” Jäätma sõnul tuli ette nii varustuse purunemist, keerulisi ilmastikuolusid, võistluste ajakava korduvat muutumist ja nagu sellest vähe oleks olnud – hakkasid vibumatid nooli läbi laskma ning plokkvibude kvalifikatsioon tuli erandkorras jagada kahele päevale. “Tundub, et eestlased kohanevad keeruliste oludega hästi!”