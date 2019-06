Eesti piljardi esipaar sai Londonis toimuval MM-il vägeva skalbi!

Souqueti näol on tegemist 50-aastase endise maailmameistri ja elava legendiga kes võitnud piljardispordis kõik, mida üldse võita annab, ning kes paikneb tänasel hetkel maailma edetabeli 15. real (üks koht Grabest tagapool).

World Cup of Pool nimelisele turniirile pääsevad kutsetega vaid maailma 32 parima riigi meeskonnad. Eesti sai teist aastat turniirile kutse tänu Denis Grabe headele saavutustele rahvusvahelistel turniiridel ning ennekõike tänu tema maailma edetabeli kohale (Grabe paikneb hetkel maailma edetabeli 14. kohal).

Turniiri tabelisse paigutatakse 16 parimat meeskonda ning neile loositakse vastu ülejäänud 16 meeskonda. Loosi tahtel tuli Eesti esindajatel kohe avaringis minna kokku turniiri favoriidi Saksamaaga.

"Loos on küll võimalikest variantidest vaat et halvim, kuid turniiri võtmiseks tuleb alistada kõik paarid, kes vastu tulevad. Samuti ei saa alahinnata ja unustada asjaolu, et tandem Grabe - Mägi kohtusid eelmine aasta kohe avaringis turniiri võitja Hiinaga, seejuures juhtisid kohtumist 6:5, kuid kaotasid dramaatilise lõpuga mängu seisuga 6:7!," sõnas alaliidu esindaja Kristjan Kuusik enne turniiri algust.