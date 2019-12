Eesti parim piljardisportlane Denis Grabe alustab laupäeval võitlust MM-tiitlile: võtan turniiri mäng-mängu haaval

Denis Grabe paikneb hetkel maailma edetabeli 19. real ning Euroopa edetabelis on ta lausa teisel kohal. Teda edestab vaid valitsev maailmameister, maailma edetabeli liider ja tänane absoluutne piljardimaailma valitseja, kõigest 22-aastane sakslane Josshua Filler.

Enne homseid kohtumisi on Grabel enesetunne hea ja vaim valmis: “Olen positiivselt meelestatud ja enesetunne ning vorm peaksid head olema, võtan turniiri mäng-mängu haaval ja annan kindlasti igas mängus endast parima”.

“2016. aasta MM-ilt on Grabel ette näidata 5. koht. Lisaks viimaste rahvusvaheliste suurvõistluste poodiumikohad. See võib olla hea kombinatsioon ja eeldus korralikule etteastele kuid ennustamisega me kindlasti ei tegele. Alal millega tegeletakse maailma igas riigis ning mille MM-ile pääseb vaid 96 parimat, otseselt favoriite ei ole ja eelmise aasta finalist võib kahe kaotusega lõpetada turniiri vabalt ka 65. kohaga. Tasu on ülimalt kõrge ja ühtlane ning mängida oskavad seal kõik. Ja väga hästi mängida!” ütles Eesti alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.

Kui kodustel tähtsaimatel võistlustel (novembri lõpus peetud 9-palli Eesti MV) pidi Grabe piirduma poolfinaaliga (kaotus hilisemale võitjale Mihkel Rehepapile), siis rahvusvahelistel areenidel on Grabel väga korralik hoog sees – Euro-Tour osavõistlusel (maailma üks kõrgetasemelisemaid liigasid) on Grabe 200 osaleja konkurentsis jõudnud lausa kolmel viimasel korral poodiumile.