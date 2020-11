Eesti parim naisgolfar hakkab esindama USA ülikooli

Saarlannast saab NCAA esimeses divisjonis mängiva Wofford College naiste golfi võistkonna liige, kus hetkel mängimas neli ameeriklannat, kaks inglannat, üks sakslanna ja üks mängija Filipiinidelt.

Soe võistkonnakaaslaseks saab teiste seas näiteks Rebecca Earl, kes 2019. aasta suvel võitis English Women’s Amateur Stroke Play Championshipi ning hoiab hetkel maailma edetabelis 576. kohta (parim koht 367). Earl hinnati USA ülikoolimängijate national rangkingus 134. koha vääriliseks ning tema eelmise hooaja keskmine võistlusringi tulemus oli 72,95.

Kokku kuulub I divisjoni 249 võistkonda. Ameerikas on hetkel juba õppimas koondisekaaslane Anete Liis Adul, kelle ülikool Fairleigh Dickinson kuulub samuti esimesse divisjoni.

Karola enda kommentaar: „Olen nüüd ametlikult Wofford College üliõpilane järgmisest sügisest. Ülikool asub Lõuna-Carolinas. Meie kooli maskott on terjer (terrier). See on divisjon I ülikool. Golfi naiskonna peatreener on Angie Ridgeway. Ta aitab mind väga palju dokumentidega, mida teeb ka minu skaut Gemma Webster Tailored Golf Scholarshipsist. Treener Ridgeway alustas Woffordis peatreenerina aastal 2004 ning nüüd on tal käsil 17. aasta Woffordis. Angie Ridgeway on ise osalenud LPGA Touril ja ta on ka LPGA õpetamise ja klubi professionaalse osakonna A-klassi liige. 2016. aasta sügisel sai Ridgeway TPI 1. taseme sertifikaadi. Ta mängis üle 190 LPGA võistluse ja kuuel USA Openil. Tema juhendamisel on tiim võitnud rahvusvahelisi võistluseid ja saavutanud kõrgeid kohti.“