Eesti orienteerumisliit sai uue juhi

Samas toimusid ka alaliidu uue presidendi ja juhatuse valimised järgmiseks kaheks aastaks. Nelja-aastase tegusa valitsemisperioodi järel loovutas koha uutele tulijatele senine president Meelis Mälberg (Värska OK Peko). Uueks presidendiks valiti Sixten Sild orienteerumisklubist Võru.

Kaheksaliikmelisse juhatuse valiti lisaks presidendile veel Karli Lambot, Lauri Leppik (TAOK), Jüri Joonas (OK Võru), Taivo Timmusk (Hiiumaa OK), Jonatan Karjus (OK Võru), Sven Oras (OK Ilves) ja Rein Zaitsev (Värska OK Peko).

Eesti Orienteerumisliidu suurimad väljakutsed alanud valitsemisperioodil on kahe tippvõistluse heal tasemel korraldamine: 2020. aastal toimuvad Lääne-Virumaal Euroopa meistrivõistlused orienteerumisjooksus ning 2021. aastal Käärikul suusaorienteerumise MM-võistlused.