Eesti olümpiakandidaatide toetused jäävad koroonakriisi kiuste ilmselt samaks

"Nüüd hakkab rahvusvaheline olümpiakomitee läbi rääkima kõigi rahvusvaheliste alaliitudega, et kokku leppida need võistlused, mis on siis kvalifikatsiooniks Tokyo mängudele," vahendas EOK peasekretäri Siim Suklese juttu ERR-i spordiportaal.

Eesti sportlaste ettevalmistustoetuste osas uues olukorras suuri muudatusi tulla ei tohiks. "Oleme praegusel hetkel otsustanud selle info põhjal, mis meil on, et nad jäävad samaks. Aga mitte veel sajaprotsendiliselt," sõnas Sukles.

"See on siiski teema, mida meie tippspordikomisjon vaatab iga sportlase kohta üle. Aga suures plaanis ikkagi püüame seda teha, et need sportlased, kes valmistusid selle aasta mängudeks, saavad rahulikult valmistuda ka järgmise aasta mängudeks."

Loe täispikkuses artiklit ERR-i spordiportaalist.