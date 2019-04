Eesti noorsportlastele vahel jagati välja 25 000 eurot

2200 euro suuruse stipendiumi pälvisid tänavu:



• Vasaraheitja Anna Maria Orel

• Kiiruisutaja Marten Liiv

• Rajaaerutaja Joosep Karlson

• Ujuja Kregor Zirk

• Parasportlasest kettaheitja Egert Jõesaar

• Laskesuusataja Kristo Siimer

• Kahevõistleja Kristjan Ilves

• Maletaja Mai Narva

• Kergejõustiklane Eerik Haamer

• Kümnevõistleja Janek Õiglane

Lisaks otsustati stipendium anda ka sulgpalli paarismängu duole Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel, kes said 3000-eurose stipendiumi.

ERGO hoolib tublide Eestimaa inimeste tervislikest eluviisidest ja annab oma panuse noorte spordiharrastuse jätkumiseks kõige riskialtimal iseseisva elu alustamise perioodil. Toetame lootustandvate noorte talentide ettevalmistust ja osalemist võistlustel ning nende eesmärkide saavutamist.

„Kõigil valituks osutunud sportlastel on potentsiaali lüüa läbi tipptasemel ning saavutada kõrgeid kohti tiitlivõistlustel. Nad on paistnud silma pühendumise ja selgete eesmärkidega, mille poole liikuda. Paljusid selle aasta kandidaate ühendab soov pälvida koht 2020. aasta Tokyo suveolümpiamängudel või 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel. Meie soov on anda panus, et noorte sportlaste teekonna jätkumine oleks muretum,“ ütles hindamiskomisjoni töös osalenud ERGO juhatuse liige Tarmo Koll.

Hindamiskomisjoni töös osalesid pika tippsportlase karjääriga spordiekspert Allar Levandi, EOK spordidirektor Martti Raju, noorsportlane ning eelmise aasta stipendiaat Kristjan Koll ning ERGO esindajad Alo Alunurm, Erko Makienko ja Tarmo Koll.