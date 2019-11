Eesti noored sulgpallurid alustasid Balti meistrivõistlusi kahe hõbemedaliga

Võistkonnavõistlusel oli taas kasutusel niinimetatud Badminton 100 punktisüsteem, kus iga matš koosneb järjekorras naisüksik-, meesüksik-, naispaaris-, meespaaris- ja segapaarismängust. Esimene duell lõpeb hetkel, kui üks osapool on saavutanud 20 punkti, teine matš jätkub esimese kohtumise seisult ning lõpeb, kui üks osapooltest on jõudnud 40 punktini. Samamoodi jätkatakse lõpuni välja ning võidab see võistkond, kes esimesena jõuab 100 punktini.

Laupäeval ja pühapäeval on Vilniuses kavas individuaalturniirid.