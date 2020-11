Eesti noored sulgpallurid alistasid Hispaania ja kindlustasid EM-il vähemalt pronksmedali

Eesti sai oma alagrupist edasi veerandfinaali võitudega Ukraina, Šveitsi ja Sloveenia üle. Ainsana jäädi alagrupis alla tiitlikaitsjale Prantsusmaale. Veerandfinaalide tabeli loos tõi Eesti vastaseks oma alagrupi võitnud Hispaania.

Esimeses kohtumises alustasid segapaarid. Eesti poolelt Ramona Üprus ja Oskar Männik, kelle vastasteks olid Ruben Garcia ja Candela Arcos. Esimene geim läks hispaanlastele, kuid teises geimis tekkisid oma võimalused ka eestlastel. Mängu siiski otsustavasse geimi viia ei õnnestunud. Hispaania asus kohtumist juhtima tulemusega 21:13, 24:22.

Eestile tõid väga vajalikud kaks võidupunkti üksikmängud. Tauri Kilk oli esmalt võidukas Miguel Esteve üle juhtides praktiliselt kogu kohtumise vältel mõne punktilise vahega. Kilkile võit 21:18, 21:15. Catlyn Kruusi vastu tuli Lucia Rodriguez. Kruus suutis säilitada rahulikumat võistlusnärvi ja hoida vajalikku eduseisu, võites 21:18, 21:16. Meeste paarismängus suutsid hispaanlased kohtumise üldseisu viigistada, kui Jacobo Fernandez ja Ruben Garcia võitsid 21:18, 21:16 Mario Kirisma ja Oskar Männiku.

Nii jäid medali peale heitlema otsustavas viiendas mängus naispaarid. Eesti juunioride esipaar Catlyn Kruus ja Ramona Üprus läksid vastamisi Hispaania kahe parima naismängija Lucia Rodriguezi ja Candela Arcosega. Mängu alustasid enesekindlalt ja heade rünnakutega Kruus ja Üprus. Algusest peale õnnestus eduseis kätte saada ja hispaanlannad ei leidnudki head rütmi. Esimene geim võideti 21:15. Teiseks geimiks oli vastaste eneseusk kõikuma löönud ning Kruus ja Üprus vormistasid ajaloolise võidu 21:15, 21:10.

Koondise peatreener Heiki Sorge sõnas esimese emotsiooniga, et saavutatut ei oskagi kohe sõnadesse panna. "See näitab, et kõik on võimalik. Eesti jaoks on see absoluutne õnnestumine ja suurepärane tulemus," ütles ta Eesti Sulgpalliliidu pressiteate vahendusel.

Sellega on Eesti kindlustanud endale vähemalt pronksmedali. Poolfinaalis täna 16.00 on Eesti vastane võistlustel parima paigutusega Taani koondis. Taanlased võitsid oma veerandfinaalis 3:0 Rootsi.