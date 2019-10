Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis selgitatakse Tartus - kellest saab Ott Kiivikase mantlipärija?

Aastaid Eesti kulturismi suveräänselt valitsenud Ott Kiivikas lunastas aasta tagasi profilitsentsi ja on teinud võistlemises pausi, kuid panustab hetkel kulturismi ja fitnessi hüvanguks Euroopa Kulturismi ja Fitnessi Liidu täitevkomitee liikmena. See, kas tema mantlipärijaks saab tänavu juba supertulemusi näidanud Egert Oiov, Siim Savisaar või Raigo Kuusnõmm, selgub Tartus. Ka naiste bikiinifitnessis tõotab tulla huvitav võistlus: laval on maailma tipud, profilitsentsi lunastanud, kuid käesoleval hetkel veel amatööridena jätkavad Agne Kiviselg ja Julia Tšižova.

"Naiste võistluskategooriates on ühtlaselt kõrge maailmatase koju kätte toodud. Laval on ka suur hulk suurepärases vormis uustulnukaid. Üle pika aja on oodata tõsisemat konkurentsi naiste fitnessi kategoorias, kus Endla Vaherile sekundeerivad juuniorid Karina Polovnikova ja Reene Teder. Lisaks toome esmakordselt Tartusse uues formaadis fitmodellivõistlused, kus lisaks monokiinivoorule saab näha võistlejate graatsiat ja ilu õhtukleitides," sõnas Metsla.

Spordisaali fuajees on avatud suur messiala, kus saab tutvuda treeningvahendite ja riietega, degusteerida toidulisandeid, tutvuda spordiklubide teenustega ja EKFL-i tegemiste ja võimalustega.