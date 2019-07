Eesti lähetab Euroopa noorte olümpiafestivalile Bakuusse 44-liikmelise koondise

Eesti delegatsiooni juhi Merle Kaljuranna sõnul annab olümpiafestivalil osalemine Eesti noorsportlastele hea kogemuse end rahvusvahelisel areenil proovile panna. "Hilisemad olümpiasportlased ja medalivõitjad on oma karjääri esimesed suured sammud astunud just noorte olümpiafestivalil. Seal võistlemine annab tugeva motivatsiooni ning on noortele sportlastele hüppelauaks suurde sporti," ütles Kaljurand EOK pressiteate vahendusel.

Eesti koondisesse Euroopa noorte olümpiafestivalil kuuluvad:

Jalgratas: Elisabeth Ebras, Elina Tasane, Laura Lizette Sander, Madis Mihkels, Frank Aron Ragilo, Lauri Tamm

Judo: Darja Mihhailova, Marcus Saksladu, Viljar Lipard, Randel Päästel, Givi Kokhtashvili, Karl Tani Priilinn-Türk

Kergejõustik: Marit Kutman, Ann Marii Kivikas, Jekaterina Mirotvortseva, Triine-Marie Land, Sofia Marlene Haug, Maria Dudareva, Gertu Küttmann, Katre Marit Liiv, Kelly Heinpõld, Pippi Lotta Enok, Kristjan Markus Eelmaa, Kristian Otlot, Karl-Hendrik Palu, Tony Ats Tamm, Rasmus Roosleht, Steven Sepp

Maadlus: Heily Tiitus, Maarja Plaser, Kristo Merilain, Raimond Uibo, Kirill Skiller, Hanno Käärik

Ujumine: Laura-Liis Valdmaa, Brita Rannamets, Demid Solodov, Erik Lihhats, Alan Gritsõk, Christopher Palvadre

Tennis: Liisa Valur, Elisabeth Iila, Andreas Sillaste, Erko Nigula

Sportlasi saadab 25-liikmeline taustajõudude tiim, koondist riietavad Nike ja Monton. Olümpiafestivalil tegutseb maadluskohtunikuna Hergo Andruse.