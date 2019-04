Eesti kurlinguduo jätkas MM-il suurepärases hoos ja võitis alagrupi

Eesti alistas alagrupiturniiri otsustavas kohtumises Saksamaa 8:3 ja kuna Šotimaa seljatas lisaviske järel Norra, siis kerkis Eesti D-alagrupi võitjaks.

Nii Eesti, Norra kui ka Šotimaa kogusid võrdselt kuus võitu ja ühe kaotuse. Eestlased tõusid esimeseks tänu täpsusvisete tulemusele. Edasi kaheksandikfinaali ehk 16 parema sekka pääses kogu kolmik. Eesti duo järgmine vastane selgub neljapäeva õhtuks.

Kaheksandik- ja veerandfinaalid peetakse Stavangeris reedel. Poolfinaalid ja medalimatšid on kavas laupäeval.

“Mängisime oma mängu täna hästi ja kindlalt. Visked õnnestusid nii nagu plaanisime, meeskonnatöö sujus hästi ning jää tunnetus oli väga hea. Kohe alguses asusime mängu juhtima ja see pani vastase pinge alla. Saksamaa on tugev tiim ja nad on näidanud ka väga head mängu ning kindlasti ei võtnud me tänast mängu kergelt, ” kommenteerisid tänast mängu Turmann ja Lill.

“Meie alagrupis olid vastased tugevad ning edasi ei lähe kindlasti lihtsamaks. Tunne on hea, kuid saame aru, et ees ootavad tugevad lahingud, kus võite ei anta kergelt. Meie plaan on mängida oma parimat kurlingut,” lisas Turmann.

Eesti kurlingupaar tagas 16 parema hulka pääsemisega Eestile koha järgmise aasta MMi A-divisjonis, kus jagatakse välja esimesed 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktid.