Eesti Kultuurkapital tunnustas silmapaistvaid sporditegelasi

Kehakultuuri ja spordi valdkonna peapreemia pälvis Eesti spordivaldkonna taustajõud ja tugiisik Malle Englas.

Aastaid Kultuuriministeeriumi spordiosakonnas töötanud Englas on suurte kogemustega kursihoidja ja suurepärane meeskonna alustala, kes oma väärtuslikke kogemusi on ka noorematele edasi andnud. Tema panus Eesti spordivaldkonna arengusse on hindamatu.

Kehakultuuri ja spordi valdkonna elutööpreemia sai eluaegne spordimees Ervin Lebert.

Liebert on sportlasena saavutanud häid tulemusi koguni kolmel erineval alal: tõstmises, kulturismis ja kirimales. Ta on võitnud tõstmise Eesti meistrivõistlustelt kokku neli medalit ning parandanud raskekaalus Eesti rekordit lausa 21 korda. Kirimales on tal kaks Eesti meistrivõistluste kuldmedalit ning on kuulunud aastaid Eesti koondisesse rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Treeneritööd on ta pidanud erinevate spordialade juures nüüdseks juba 58 aastat, neist viimased 35 aastat maletreenerina, seejuures on tähelepanuväärne, et tema vanimate ja noorimate õpilaste vanusevahe on lausa 70 eluaastat. Ta on kirjutanud ka mitu kulturismiõpikut.