Eesti kulturismi- ja fitnessi liidu president: väga paljud meile armsaks saanud klubid ei ela tõenäoliselt seda kriisi üle

Kuna kulturismi ja fitnessi spordialad ei ole ametlikud olümpiaalad, ei laiene neile hetkel Eesti teistele tippsportlastele lubatud tingimused. Samas on oluline meelde tuletada ja ära märkida, et kogu kaasaegne fitnessiklubide buum on kunagise, osaliselt põrandaaluse ning mitte spordiks peetud kulturismi teene. Jõutreeningud on saanud sisuliselt kõikide spordialade baastreeningu osaks. Ja teadmised jõuharjutuste õige sooritamise ning eesmärgi kohta on tulnud just kulturismi ja fitnessiharrastajate kaudu. Seega on meie sportlaste jaoks jõusaalide kasutamine absoluutselt vältimatu. Jah, harrastajate ja lühiajalise vormisäilitamise seisukohalt on võimalik ka väljaspool jõusaale treenida, kuid tippsportlase jaoks jääb sellest väheks. Eelpoolnimetatud ühispöördumises palusime lisaks võimalust klubidel koostöös Terviseametiga leida lahendus kontrollitud keskkonnas sportlaste treeningute taastamiseks.

Tase tõenäoliselt langeb?

Kulturism ja fitness on subjektiivse ja situatiivse hindamise (põhimõttel: „täna siin ja sellel võistlusel ning selles konkurentsis“) ala, seega küsimus ei ole otseselt tasemes, vaid selles, milline on visuaal võrdluses teiste sportlastega. Samas on meie sportlased ning treenerid nutikad ning ma tean, et keegi ei virise ning usun, et ka praegustes oludes leiavad nad võimaluse kui mitte arenemiseks, siis vähemasti vormi säilitamiseks.

Kui paljud treenerid tegelikkuses tööta jäävad? Paljudele neist ei laiene ka riigi kriisabi.

Kõik treenerid on täna sisuliselt tööta. Ja mitte ainult kulturismi ja fitnessi treenerid. Väga keerulises seisus on need treenerid, kes töötasid seni eraettevõtjatena. Seal on seni riigi hoiak jäik ja suurem osa meie treeneritest töötukassa meetmega katmata.