Eesti koondise peatreener tähtsa valikmängu eel: soovime paremaks saada igas mänguelemendis

"Oleme kolm päeva Põlvas head tööd teinud. Aega on vähe, aga püüame nii tervikpilti parandada kui ka lisandunud mängijad mänguplaani sulandada. Robin Oberg jäi viimastest mängudest eemale, Martin Grištšuk on tagasi koondise juures – neil on rohkem õppimist kui teistel," selgitas koondise 55-aastane peatreener.

Vastaste koosseisus on mängijaid 11 riigi klubidest

Eesti meeskond koges ka ühe tagasilöögi, sest väravavaht Armis Priskus sai treeningul lihasevigastuse ja koondist ei aita. "Uurime hetkel võimalust tuua Marius Aleksejev koondise juurde, aga veel pole olukord selge, sest palju sõltub testimistest ja koroonareeglitest," selgitas Sivertsson, kelle käsutuses on puurivahtidest Rasmus Ots ja Jürgen Lepasson.

"Vaatame tagasi oma mängudele novembris Austria ja Saksamaa vastu, et sealt kaasa võtta kõik hea ning üritada paremaks saada muret valmistanud elementides. Väikseid detaile soovime parandada igas asjas – rünnakuaktiivsust tõsta, kaitses koostööd arendada, aga harjutame ka ülekaalus ja vähemuses mängimist," kirjeldas rootslane treeningprotsessi.

Bosnia ja Hertsegoviina koondis mängis 2015. aastal MM- ja aasta tagasi EM-finaalturniiril. Mullu kaotati alagrupis kõik kolm mängu Norrale, Prantsusmaale ja Portugalile, aga meeskonna tuumik on säilinud. Tegu on väga kogenud tiimiga, kus peatreener Bilal Šumani käe all näiteks 40-aastane Nikola Prce ja kolm aastat noorem Mirsad Terzic.

Meeskonna suurim staar on Bundesliga liidri SG Flensburg-Handewitti 30-aastane väravavaht Benjamin Buric. Meistrite liigas mängivad lisaks viimasele ka kaks Bresti HC Meškovi pallurit, Vladimir Vranješ ja Marko Panic ning astme võrra allpool ehk Euroopa liigas veel viis meest. Kokku on koondises mängijaid 11 riigi klubidest ja vaid kolm pallib koduliigas.

Bosnialaste kokkumäng ja tagaliini ohtlikkus on Sivertssonile teada

"Bosnia on säilitanud peaaegu kogu EM-il mänginud koosseisu ning tegemist on tugeva ja kogenud meeskonnaga. Paberil näivad nad tugevamad kui Austria, aga mängivad teistmoodi. Bosnialastele meeldib mängutempo alla viia ja enamus väravatest sünnib heade viskajate läbi üheksalt meetrilt," analüüsis Sivertsson.