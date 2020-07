Eesti kolmevõistleja täitis MM-i normi

Mõned nädalad tagasi toimunud Strzegom Summer Touri CCI3*-S klassist osavõtmine oli Kallase jaoks kindla eesmärgiga – saavutada kvalifitseeruv tulemus sügisese noorhobuste MM-i jaoks.

Ratsutamise kolmevõistlus koosneb koolisõidust, maastikukrossist ja takistussõidust. Olulisim on saada kirja hea tulemus kohe koolisõidus, mis kindlustaks hea positsiooni kahe järgneva ala jaoks. Kallas ja Olli Royal said koolisõidus tulemuseks 63,9% ning läksid krossile 36,1 karistuspunktiga 45. kohalt. Ratsanikud sõnutsi oli Olli krossil väga kindel ja jaksas hästi joosta. Küll aga jäi paaril lõppkiirusest veidi puudu, et süsteemidel ja tagasipööretel kaotatud aega tagasi sõita ning sportlane tõdes, et selle kallal peavad veel tööd tegema. Nii võetigi krossilt kaasa 8 karistuspunkti ületatud aja eest ning peale kahte ala tõusis paar 27. positsioonile.

Viimasena toimunud takistussõit oli määrava tähtsusega, sest MM-ile kvalifitseerumiseks võis maha ajada vaid ühe takistuse ning täpselt nii läkski, kui parkuuris pudenes õnnetult viimase takistuse latt. Skoorile lisandunud 4 kp andis lõpptulemuseks 48,1 kp, millega saavutati 23. koht 86 võistleja seas, aga mis peamine – täideti 7-aastaste hobuste MM-i kvalifikatsiooninorm.

Mäletatavasti osales sama paar noorhobuste MM-l ka möödunud aastal, saades 18. koha. See on läbi ajaloo kõrgeim koht, mis eestlase poolt kolmevõistluse noorhobuste MM-l saavutatud. Tänavune tiitlivõistlus peetakse 15.-18. oktoobril Prantsusmaal Le Lion d’Angers’is.