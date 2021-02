Eesti käsipalli ajalugu teinud Põlva Serviti edenes eurosarjas veerandfinaali

"Oleme ikka kõik väga õnnelikud! Ja mina olen väga uhke nende meeste üle! Nad on need kaks nädalat väga tõsiselt tööd teinud selle edu nimel. Tulemus on käes – natuke uskumatu, aga oleme eurosarjas kaheksa parema hulgas ning saame kaks väga kõva mängu veel," rõõmustas Musting.

"Vastased olid algul väga teravad ja meie jäime aeglaseks. Aga õnneks vedas Eston Varusk oma tõrjetega meid käima. Olime teinud ka ülipõhjaliku eeltöö ning see jõudis meestele kohale. Kaitse oli muidugi võti, aga täna õnnestusime mitmekülgselt ka rünnakul – tegime häid vaheltlõikeid, saime kiirrünnakuid ja pommitasime tagaliinist," hindas Musting.