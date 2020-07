Eesti Kabeliit korraldab maailma suurima ametliku veebiturniiri

“Erakordne aeg nõuab erakordset lähenemist, seetõttu korraldame esmakordselt Euroopa Kabeföderatsiooni ajaloos ametliku noorteturniiri interneti teel,” ütles EDC president Carlo Bordini. “On hea meel tõdeda, et nii noored mängijad kui korraldajad on uutele võimalustele avatud. EDC koostöös Eesti Kabeliiduga suutis tänast olukorda hästi ära kasutada ja leidis lahenduse turniiri läbiviimiseks, aidates nii kaasa EDC eesmärgile tõsta kogu Euroopas kabe populaarsust.“

“Tänaseks on võistlustele registreerinud ligi 700 noort kabetajat üle Euroopa, seega on tegemist kindlasti ühe suurima osavõtjate arvuga kabeturniiriga maailmas” lausus Eesti Kabeliidu president ja EDC juhatuse liige Tarmo Tulva. “Osavõtjate rohkus näitab, et veebiturniiridel on suur potentsiaal ning olen kindel, et midagi sarnast varem sellises mastaabis korraldatud pole.“

Kui varasemalt oli kavas korraldada Tallinnas augusti alguses Euroopa Noorte Meistrivõistlused rahvusvahelises kabes, siis koroonakriisist tuleneva ebaselguse ning liikumispiirangute tõttu otsustas EDC võistluse sel aastal ära jätta. Et noored siiski mängida ja võistelda saaksid, tegi Eesti Kabeliit Euroopa alaliidule ettepaneku korraldada turniir interneti vahendusel kasutades selleks Eestis arendatavat mõttemängude keskkonda www.vint.ee.