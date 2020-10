Eesti juuniorid alustavad Soomes sulgpalli EM-i: "Teoorias võime kõiki võita, aga samas ka kõigile kaotada"

Kui algselt soovis võistkondlikul turniiril osaleda üle 30 võistkonna, siis koroonaviirusest tingitud piirangud on osalevate võistkondade arvu vähendanud 17-le. Võistkonnad loositi nelja alagruppi, kus igast edasi veerandfinaali saab kaks paremat. Eesti sattus fortuuna tahtel neljandasse alagruppi, kus on asetatud võistkondadest kaks aastat tagasi Tallinnas juunioride Euroopa meistriks tulnud Prantsusmaa koondis. Prantsusmaa oli Eesti alagrupi vastane ka kaks aastat tagasi. Teisegi asetusega võistkonna Ukrainaga kohtub Eesti teist EM-i järjest. Ülejäänud kaks võistkonda, kellega vastamisi astutakse, on Sloveenia ja Šveits.

Eesti koondisse võistkonna võistlusel kuuluvad Tauri Kilk, Mario Kirisma, Oskar Männik, Catlyn Kruus ja Ramona Üprus. Koondise treeneri Heiki Sorge sõnul on peamine eesmärk pääseda kaheksa tugevama riigi sekka ehk veerandfinaali: “See saab olema väga keerukas ja peame olema suutelised tegema maksimaalset õnnestunud sooritused, sest alagrupp on meil ühtlaselt tugev. Teoorias võime kõiki võita aga samas ka kaotada. Selleks, et pääseda kaheksa sekka peame alagrupis saavutama vähemalt teise koha.”

Eesti koondis alustab lahingut neljapäeval kell 14.00 Ukraina vastu. Reedel mängitakse soosiku Prantsusmaaga ja laupäeval esmalt Šveitsi ja seejärel Sloveeniaga.