Eesti judoäss Aleksei Budõlin on taas olümpiapronksi võrra rikkam

Budõlini olümpiamedal ja üks MM-medal läksid kaduma reisil USA-st Eestisse. Autasud olid judokal kaasas noortele sportlastele näitamiseks. Lennureisil läks aga pagas kaduma ning nendega koos ka medalid. ROK ei soovinud esialgu aga uut medalit väljastada, kuna Budõlinil puudus juhtumi kohta politseiraport. Nüüdseks on asjad aga laabunud.

„Kui olümpiamedal läheb õnnetul kombel kaduma, võib kuluda isegi terve kümnend selle asendamiseks. Sydney 2000 OM-ilt pronksi võitnud judoka Aleksei Budõlini medaliga just nii läks. Täna (kolmapäeval) sai Malena Budõlin EOK spordidirektor Martti Rajult kätte oma isa asendusmedali, et viia see endaga kaasa Šveitsi, kus Aleksei Budõlin töötab koondise treenerina,“ Facebooki lehekülg Olen Olümpiafänn.