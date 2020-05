Eesti jõutõsteliidu peasekretär tahab tulla kalapüügi maailmameistriks

Paralleelselt olen ka kalal käinud, nii palju, kui end mäletan. Lapsena võttis isa mind kalale kaasa, seejärel hakkasin ka ise käima. Nüüd on isa juba 78 ja mina võtan teda aeg-ajalt kalale kaasa. Nii nagu teistel aladel, üritasin ka kalapüügis teistest parem olla – lugesin raamatuid ja ajakirju, õppisin, katsetasin. Aastal 2005 võtsin osa esimesest kalapüügivõistlusest ja juhtus nii, et võitsin selle kohe ka ära. Nii see sportkalapüük ja võistlemine ongi elu osaks saanud ja olen kõik need aastad regulaarselt võistelnud. Esimesel võistlusel tundus, et võita on nii lihtne, võib-olla oli algaja õnn mängus, aga järgmine võit tuli alles kolme aasta pärast, kui tulin talipüügis Eesti Meistriks harrastajate klassis. Nüüd on tase jõudnud nii kaugele, et iga aasta tuleb ikka mitmeid poodiumikohti.

Foto: Henry Küla

Millised on teie kolm kõige suuremat väärtust, mille järgi igapäevaselt oma elus kulgete?

Ma arvan, et mind iseloomustab kõige rohkem ausus, töökus ja analüüsivõime. Olen suure stressitaluvusega ja harjunud palju tööd tegema. Kui paljud minu tuttavad tulevad kell 5-6 õhtul töölt koju ja vaatavad õhtul diivanil telekat, siis mina ei ole seda elus kunagi teinud. Mul on alati tegemised, millega ma pidevalt tegelen, niisama diivanil passida ma ei oska ega taha. Arvan, et töökus ja stressitaluvus on mind elus palju aidanud. Samuti analüüsivõime – mulle meeldib loogiliselt aru saada, miks ja milleks ma midagi teen ning kuidas seda tegema peaks, et tulemus oleks maksimaalselt efektiivne. See on oluline nii spordis kui ka mujal – analüüsida nii oma vigu kui ka saavutusi, et järgmine kord veel paremini teha. Mulle meeldib asjadele metoodiliselt läheneda. Väga tähtis on see ka sportkalapüügis, mis on üks suur katsetamine ja analüüs. Pärast igat trenni või võistlust pean ma päevikut ja panen kirja kõik päeva jooksul tehtud järeldused ja küsimused, mis vajavad tulevikus veel lahendamist või lihvimist. Ainult selline lähenemine viib edasi. Kaootiliselt trenni tehes ei ole võimalik tippu jõuda.