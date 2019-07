Eesti jõudis Euroopa noorte olümpiafestivali medalitabelis esimesse kolmandikku

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas Eesti noorsportlaste üle uhkust.

„Olümpiafestivali tulemused näitavad, et Eesti spordil on tugev ja laiapõhjaline järelkasv. See on tunnustus treenerite, alaliitude, klubide, kõigi abiliste ja toetajate tööle ja panusele ning märk, et Eesti spordisüsteem toimib. Soovin kõigile meelekindlust ja tarkust oma eesmärkide poole püüdlemisel ning loodan, et kuuleme meie noortest veel aastakümneid suures spordis,“ lausus Sõõrumaa.

Eesti delegatsiooni juht Merle Kaljuranna sõnul valmistas koondis kogu olümpiafestivali vältel rõõmu oma pühendumuse ja heade tulemustega, mis on võrreldavad senise rekordaastaga 2005.

„See näitab, et järelkasv on tugev, seda enam, et olümpiafestival on tõestanud end hea indikaatorina tulevaste tippspordi tähtede ennustamisel. Noorte sportlaste silmad säravad – on näha, et neis on suurt potentsiaali tippspordis läbi löömiseks. Sealjuures tuleb tunnustada, kui silmapaistvalt professionaalse suhtumisega on kõik meie medalivõitjad,“ rääkis Kaljurand.