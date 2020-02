Eesti jetisportlane tõusis Kuveidi GP hõbemedaliga maailma edetabeli liidriks

Esmakordselt Kuveidis korraldatava etapi tingimused olid paljudele sportlastele üllatuseks. Esimestel päevadel jäi temperatuur alla 10 kraadi ja öösiti langes isegi alla nelja. Veetemperatuur õnneks nii madalale ei langenud ja sõita sai.

Eesti sportlasi oli Kuveidi GPl osalemas kaks – möödunud hooaja SKI Ladies GP1 klassi Euroopa meister Jasmiin Üpraus ja SKI GP1 klassi möödunud hooaja Euroopa meistrivõistluste pronksmedali omanik Markus Lutsokert. Lutsokerdi võistlus katkes tänu tehnilistele probleemidele juba esimeses sõidus.

SKI Ladies GP1 klassis näitas Üpraus vabatreeningul teist aega, jäädes alla ainult möödunud hooaja maailmameistrile Emma-Nellie Ortendahlile Rootsist.

Kvalifikatsioonis tuli Üprausile neljas koht. Kõvasti oli tegemist, et leida ruumi "puhta ringi" sõitmiseks ja mõni oma apsakas tuli ka sisse. "Jetiga on veel vaja tööd teha, et saaks korralikult seaded paika. Loodetavasti saame homseks juba palju tehtud ja kindlamalt sõitma," võttis Üpraus esimese võistluspäeva kokku.

Esimeses stardis sai Üpraus hea lähte ja esimesest pöördest väljus teisena. Esimestel ringidel survestas ta kõvasti rootslannast sõidu liidrit Jonna Borgströmi, aga siis tuli kukkumine ja liidriga lasti vahe sisse. Mõni ring enne lõppu tuli teine kukkumine, mida kasutas enda jaoks ära Ortendahl, tõustes teiseks. Esimesest sõidust Üprausile kolmas koht.

Teises sõidus ebaõnnestus Üprausi start, esimesel sirgel sattus ta teiste jettide lainesse ja tegi läbi korraliku kukkumise. Esimest ringi tuli alustada võistlejaterivi lõpust.