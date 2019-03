Eesti iluvõimlemise juuniorkoondis naases Ukrainast kahe hõbemedali ja pronksiga

Eesti juuniorkoondisesse kuuluvad Erika Dokutšajeva, Dilana Kanger, Polina Kitajeva, Maria-Aleksandra Ploduhhina, Ilona Tihhomirova ja Natali Vei, koondise treener on Larissa Gorbunova.

"Euroopa meistrivõistlused ootavad ees maikuus, trennisaalis on suur töö ära tehtud, nüüd on olulisim kasvatada enesekindlust välisturniiridel nimekate konkurentidega võisteldes. Natuke saame kavasid ka raskemaks teha, et veel kõrgemat hinnet teenida, ütles Larissa Gorbunova. " Tüdrukud on fantastilised, nad on ju tavalised 14-aastased koolitüdrukud, kes hommikul on koolis ja siis pärastlõunal trennis. Ka koolidel on põhjust olla uhke oma õpilaste tulemuse üle".

Meistriklassi Grand Prix võistlusel tegi väärikad katsed uute kavadega kindlust koguv Eesti meistriklassi koondis. Samuti kaheksa riigi konkurentsis tuli mitmevõistluses viies koht, eraldi aladel pallikavaga viies ning kolme rõnga ja kahe kurikapaariga kavas kuues koht.

"Meie ettevalmistust on hooaja alguses häirinud koondise kapteni jalavigastus, mis tingis võistlevas koosseisus ja ka kavas muudatusi. Kiievis oli nüüd esimene suur start ja üldjoontes jäin tüdrukutega rahule. Kolme rõnga ja kahe kurikapaari kavas olid veel rumalad vead sees, kuid hea oli see kohtunikele ning treeneritele kava kompositisoonid meeldisid, ´ sõnas meistriklassi koondise peatreener Natalja Bestšastnaja.