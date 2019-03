Eesti iluvõimlejad saavutasid Ukraina mainekal turniiril kolmanda koha

Eesti juuniorid saavutasid kaheksa riigi konkurentsis mitmevõistluses pronksmedalid, edestades ka tugevate iluvõimlemismaade Ukraina ja Bulgaaria koondisi. Eestlaste kahe kava koondhindeks oli 35,500 punkti, sealhulgas kava eest viie lindiga saadi hooaja seni kõrgeim hinne 17,300 punkti.

Võistluse võitis Valgevene koondis tulemusega 41,000 punkti, hõbemedalid said hooaja parima võistluse teinud ungari juuniorid (36,000).

"Hea meel on näha kuidas tüdrukud iga võistlusega kindlust koguvad. Neile oli see esimene võistlus tingimustes, mis juba meenutas saali suuruselt ja võistluste korralduselt maikuus eesootavaid Euroopa meistrivõistlusi, seda rõõmustavam oli näha, et närv pidas vastu ja tulemus tuli", sõnas koondise peatreener Larissa Gorbunova.

Meistriklassis võistlesid seitsme riigi esindused, Eesti saavutas mitmevõistluses viienda koha punktisummaga 35,100. Kodupubliku rõõmuks tuli võitjaks Ukraina koondis (46,400), hõbemedalid said Iisraeli koondislased (46,250) ja pronksmedalid uute kavadega esimest korda võistlenud Itaalia (41,600).

Pühapäeval jätkub võistlus üksikalade finaalidega.