Eesti fitnessimeistrivõistluste debüüdil kulla võitnud Jana Poljakova: pool aastat tagasi ei kujutanud ette, et jagan lava Eesti parimatega

Teine võistlus siis Eesti meistrivõistlused, kus tulin juba enda kategooria Eesti meistriks. Väga edukas esimene hooaeg mul. (Naeratab.) Vormi ma selleks eraldi ei ehitanud, olen isehakkaja jõusaalis ligikaudu kolm aastat.

Mida soovitate neile, kes soovivad selle alaga alles alustada?

Soovitan algul aru saada, kus selle mõtte juured on, miks inimene sooviks sellega tegeleda. See pole lihtne spordiala. See nõuab pühendumist, palju aega ja raha. Riski alla võivad langeda nii vaimne tasakaal kui ka suhted lähedastega. Nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt proovilepanev ala. Kui eesmärk on juba teada, siis leida pädev treener, kes hoolib sellest, et ettevalmistusprotsess oleks võimalikult vähem raskendatud ja organismile kahjulik.

Millised võistlused on lähiajal veel ees?

Sügishooajale panen punkti maailmameistrivõistlustel Slovakkias. Esimese hooaja puhul on see korralik proovikivi. Ausalt öeldes palju ootusi selle osas mul pole. Kuna on võimalus minna vaatama ja proovima enda nahal, siis lähen ja proovin. See ala on pidevad Ameerika mäed. Siin peaks arvestama sellega, et ükspäev sa oled esimene ja järgmisel võid olla viimane, kuna kohtunike arvamused erinevad ja ala ise subjektiivne. Oskan ka ennast objektiivselt hinnata, mul puudub pikaajaline kogemus, seega ainuke variant: kogeda aina rohkem teadmisi ja nippe juurde.